На учасника протесту під ОП склали протокол про хуліганство

Фото з ФБ Гудименка

На члена політради партії “Демократична сокир” Юрія Гудименка склали протокол про дрібне хуліганство після участі в акції протесту під офісом президента.

Про це сам Гудименко написав у Facebook.

За його словами, протокол склали нібито за нецензурну лайку біля Банкової.

Демократична сокира має намір оскаржити дії поліцейських у суді, розповів Гудименко у трансляції на Facebook-сторінці політсили.

У центрі Києва ввечері в неділю, 21 листопада, відбулася акція пам’яті героїв Небесної сотні до Дня Гідності та Свободи. На головну площу країни, де вісім років тому розпочався Євромайдан, прийшли сотні людей.

На Майдані Незалежності активісти розгорнули банер, адресований президенту Володимиру Зеленському і голові офісу президента Андрію Єрмаку з написом “Їхня брехня принижує”.

Після цього активісти попрямували до офісу президента, який охоронявся кордоном поліції. Мітингувальники, які прийшли на Банкову, просили поліцію пропустити їх на територію до будівлі ОПУ.

Після перевірки речей правоохоронці пропустили невелику групу активістів до будівлі, основна частина колони залишилася за парканом і спробувала прорватися через поліцейський кордон, через що виникли сутички.

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