СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3340407 +7464
Летальні випадки:
81598 +326
Одужали:
2773490 +10540
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15557638 (+15526). Оновлено: 08:25 22.11.2021
Home / Війна / На учасника протесту під ОП склали протокол про хуліганство

На учасника протесту під ОП склали протокол про хуліганство

22/11/2021 20:05

На члена політради партії “Демократична сокир” Юрія Гудименка склали протокол про дрібне хуліганство після участі в акції протесту під офісом президента.

Про це сам Гудименко написав у Facebook.

За його словами, протокол склали нібито за нецензурну лайку біля Банкової.

Демократична сокира має намір оскаржити дії поліцейських у суді, розповів Гудименко у трансляції на Facebook-сторінці політсили.

У центрі Києва ввечері в неділю, 21 листопада, відбулася акція пам’яті героїв Небесної сотні до Дня Гідності та Свободи. На головну площу країни, де вісім років тому розпочався Євромайдан, прийшли сотні людей.
На Майдані Незалежності активісти розгорнули банер, адресований президенту Володимиру Зеленському і голові офісу президента Андрію Єрмаку з написом “Їхня брехня принижує”.
Після цього активісти попрямували до офісу президента, який охоронявся кордоном поліції. Мітингувальники, які прийшли на Банкову, просили поліцію пропустити їх на територію до будівлі ОПУ.
Після перевірки речей правоохоронці пропустили невелику групу активістів до будівлі, основна частина колони залишилася за парканом і спробувала прорватися через поліцейський кордон, через що виникли сутички.

Читайте також:
“Їхня брехня принижує”: на Майдані – величезний банер проти Зе і Єрмака, на Банковій – штовханина. ФОТО, ВІДЕО

Унікальних переглядів: 47
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На учасника протесту під ОП склали протокол про хуліганство

На члена політради партії “Демократична сокир” Юрія Гудименка склали протокол про дрібне хуліганство після участі в акції протесту під офісом президента. Про це сам Гудименко написав у Facebook. За...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse