До України із сирійського табору “Родж” повернулися ще 14 громадян

Фото: пресслужба ОП

До України із сирійського табору для біженців “Родж” евакуйовано 14 громадян. Серед них три жінки та одинадцять дітей.

Про це в понеділок, 22 листопада, інформує пресслужба офісу президента.

Зазначається, що громадяни перебували в таборі закритого типу Аль-Хол на північному сході Сирії.

“Це – найбільша група українців, яку вдалося повернути додому за весь час проведення евакуаційних операцій із цієї країни”, – йдеться в повідомленні.

Гуманітарну місію спільно готували ОП, Міністерство закордонних справ та Міністерство оборони, а переговорний процес за участю українських дипломатів тривав кілька місяців.

Водночас наразі в Сирії залишаються ще 19 громадян, які чекають на евакуацію з табору “Родж”, готується чергова гуманітарна місія з повернення українців додому.

“Україна не полишає своїх громадян у біді та завжди прийде на допомогу, де би вони не опинилися”, – зазначили в пресслужбі ОП.

Як відомо, після приходу до влади в Афганістані представників руху “Талібан” Україна впродовж кількох тижнів серпня в безпрецедентно складних умовах організувала з цієї країни шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.

Загалом за час евакуації, що тривала з 14 по 30 серпня, повітряним шляхом з Афганістану було евакуйовано понад 120 тисяч осіб.

В українському МЗС повідомляли, що евакуацію українців планують продовжувати і після 31 серпня, коли з Афганістану будуть виведені американські війська.

Читайте також:

У Сирії стратили 24 людини, яких суд визнав винними в підпалах і природних пожежах