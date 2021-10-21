У Сирії стратили 24 людини, яких суд визнав винними в підпалах і природних пожежах

У Сирії приведено у виконання 24 смертні вироки стосовно людей, визнаних винними в підпалах, що призвели до масштабних природних пожеж, унаслідок яких минулого року загинуло три людини і згоріли тисячі гектарів землі.
Про це повідомив у четвер, 21 жовтня, мін’юст Сирії.
Зазначається, що ще 11 осіб, визнаних винними, засуджено до довічного ув’язнення, а п’ятьох неповнолітніх засудили до 10-12 років тюремного ув’язнення.
У мін’юсті Сирії повідомили, що наприкінці 2020 року було затримано десятки людей, які зізналися в навмисних підпалах, що призвели до масштабних природних пожеж у вересні минулого року. Ці пожежі так чи так зачепили 280 міст і селищ, згоріли або пошкоджені 370 домогосподарств.
Повідомляється, що загалом унаслідок пожеж згоріло 24 тис. га лісів і сільськогосподарських угідь.
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