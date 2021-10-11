СБУ викрила групу осіб, що вербувала громадян України для участі у війні в Сирії

Співробітники Служби безпеки України викрили трьох осіб, що вербували громадян України для участі у воєнних діях на боці військових загонів Сирійської Арабської Республіки.
Про це в понеділок, 11 жовтня, інформує пресцентр СБУ.
Незаконною діяльністю займався 27-річний мешканець столиці. Він залучив ще двох чоловіків із Київської області і вони разом шукали підготовлених воїнів по всій Україні.
За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5 до 10 тисяч доларів США на місяць.
Цілями для вербування зловмисники обирали осіб з числа спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які брали участь в АТО або з будь-яким іншим бойовим досвідом поводження зі зброєю.
Під час обшуків за місцем проживання у зловмисників вилучили:
Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та за ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.
Наразі до затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Заходи із викриття здійснювало Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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