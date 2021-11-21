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Із понеділка Київ поновлює очне навчання

21/11/2021 19:38

Із 22 листопада в Києві відновиться очне навчання у закладах освіти, а також у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту.

Про це 21 листопада повідомила Київська міська державна адміністрація.

“З понеділка, 22 листопада, відновлять освітній процес у приміщеннях закладів освіти всіх типів та форм власності: спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а також закладів фізичної культури та спорту, мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти.
Відновити очне навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені урядом для червоної зони“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про відновлення офлайн-навчання у школах і вишах ухвалила столична комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відновити очну освіту вирішили з огляду на стійку динаміку зниження рівня госпіталізації хворих на коронавірус та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у лікарнях.

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Україна

Із понеділка Київ поновлює очне навчання

Із 22 листопада в Києві відновиться очне навчання у закладах освіти, а також у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту. Про це 21 листопада повідомила Київська міська...

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