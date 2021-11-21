СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3332943 +10635
Летальні випадки:
81272 +377
Одужали:
2762950 +14450
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15542112 (+30741). Оновлено: 08:14 21.11.2021
Home / Україна / Спорт / Чоловіча збірна України з шахів уперше виграла чемпіонат Європи. Росіян теж “винесли”

Чоловіча збірна України з шахів уперше виграла чемпіонат Європи. Росіян теж “винесли”

21/11/2021 23:04

Чоловіча збірна України вперше в історії виграла командний чемпіонат Європи з шахів.

У 2021 році цей турнір приймало словенське місто Чатеж-об-Саві.

Склад “золотої” чоловічої збірної України: Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук.

Українці не були фаворитами, але в 9 турах здобули 5 перемог, а ще 4 матчеві зустрічі завершили внічию й набрали таким чином 14 очок.

Стільки ж балів – в активі команди Франції, але французи за додатковими показниками залишилися другими. Командна “бронза” – у збірної Польщі.

Одним із ключових став матч 7-го туру, 19 листопада, коли Україна виграла у шахістів Росії, чинних на той час чемпіонів, із рахунком 2,5:1,5. Тоді три партії завершилися внічию, а перемогу збірній України приніс 19-річний Кирило Шевченко, який обіграв росіянина Кирила Алєксєєнка.

У заключному турі наші здолали вірмен – 3:1 (Коробов і Волокітін – перемоги, Шевченко й Онищук – нічиї).

Загалом, на турнірі “синьо-жовті” не програли жодної партії!

Підсумкова таблиця чоловічого турніру

Фінальний тріумф припав на 21 листопада, День Гідності і Свободи.

Головний тренер збірної України – Олександр Сулипа, тренер – Мартин Кравців.

Варто зазначити, що командні першості Європи з шахів проходять із 1957 року. Досі в активі наших шахістів-чоловіків було по два “срібла” й “бронзи”.

Тим часом жіноча збірна України закінчила свій турнір лише на 4-му місці, а перемогли, як і два роки тому, росіянки.

Досі наші дівчата брали “золото” командних ЧЄ двічі.

Підсумкова таблиця жіночого турніру

Читайте також:
Російському чемпіону світу зі швидких шахів соромно за окупацію Криму

Унікальних переглядів: 52
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Чоловіча збірна України з шахів уперше виграла чемпіонат Європи. Росіян теж “винесли”

Чоловіча збірна України вперше в історії виграла командний чемпіонат Європи з шахів. У 2021 році цей турнір приймало словенське місто Чатеж-об-Саві. Склад “золотої” чоловічої збірної України: Антон Коробов, Андрій...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse