Чоловіча збірна України з шахів уперше виграла чемпіонат Європи. Росіян теж “винесли”

Чоловіча збірна Україна з шахів. Фото: Фото: М. Лівшиць

Чоловіча збірна України вперше в історії виграла командний чемпіонат Європи з шахів.

У 2021 році цей турнір приймало словенське місто Чатеж-об-Саві.

Склад “золотої” чоловічої збірної України: Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук.

Українці не були фаворитами, але в 9 турах здобули 5 перемог, а ще 4 матчеві зустрічі завершили внічию й набрали таким чином 14 очок.

Стільки ж балів – в активі команди Франції, але французи за додатковими показниками залишилися другими. Командна “бронза” – у збірної Польщі.

Одним із ключових став матч 7-го туру, 19 листопада, коли Україна виграла у шахістів Росії, чинних на той час чемпіонів, із рахунком 2,5:1,5. Тоді три партії завершилися внічию, а перемогу збірній України приніс 19-річний Кирило Шевченко, який обіграв росіянина Кирила Алєксєєнка.

У заключному турі наші здолали вірмен – 3:1 (Коробов і Волокітін – перемоги, Шевченко й Онищук – нічиї).

Загалом, на турнірі “синьо-жовті” не програли жодної партії!

Фінальний тріумф припав на 21 листопада, День Гідності і Свободи.

Головний тренер збірної України – Олександр Сулипа, тренер – Мартин Кравців.

Варто зазначити, що командні першості Європи з шахів проходять із 1957 року. Досі в активі наших шахістів-чоловіків було по два “срібла” й “бронзи”.

Тим часом жіноча збірна України закінчила свій турнір лише на 4-му місці, а перемогли, як і два роки тому, росіянки.

Досі наші дівчата брали “золото” командних ЧЄ двічі.

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