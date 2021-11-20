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У фігуранта кримської “справи Хізб ут-Тахрір” Гафарова в СІЗО РФ суттєво погіршилося здоров’я – Денісова

20/11/2021 16:44
У заарештованого російською владою фігуранта сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” кримськотатарського політв’язня Джеміля Гафарова суттєво погіршився стан здоров’я.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у фейсбуці.

“У нього загострилася ниркова хвороба. Проте керівництво СІЗО-5 Ростова-на-Дону, де він утримується, ігнорує звернення політв’язня та не надає жодної медичної допомоги. Політв’язень скаржиться, що фельдшер його відвідує вкрай рідко та обмежується призначенням валідолу. Востаннє аналізи крові та сечі у Джеміля відбиралися чотири місяці тому. Єдине, що підтримує чоловіка, – це ліки, які надсилають рідні”, – зазначається в дописі.

За словами української омбудсмана, Гафаров, який має інвалідність ІІ групи, щомісяця звертається зі скаргами до “ГУ ФСИН по Ростовской области”, прокурора та начальника медико-санітарної частини №61, але вони ігнорують його проблеми..

“Своїми незаконними діями керівництво слідчого ізолятора порушило права Джеміля Гафарова на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу, які закріплені 2-ю статтею Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, а також 22-м пунктом Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН”, – наголосила Денісова.

Вона також звернулася до Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів щодо відновлення прав громадянина України, зокрема невідкладно провести повне медичне обстеження з подальшим призначенням відповідного лікування.

Органи російської пенітенціарної системи публічно не коментують повідомлення про стан Гафарова.

59-річний кримський татарин Джеміль Гафаров із 27 березня 2019 року перебуває в російському СІЗО за підозрою у “тероризмі”. Йому інкримінують участь у партії “Хізб ут-Тахрір”, забороненій у Росії та окупованому нею Криму. Політв’язню загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.

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