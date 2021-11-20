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Суд присяжних у США виправдав 18-річного Кайла Ріттенхауса, який застрелив двох людей під час заворушень BLM

20/11/2021 15:33

Кайл Ріттенхаус на суді. Фото: Getty Images

Колегія присяжних у США виправдала 18-річного Кайла Ріттенхауса, який під час самооборони застрелив двох людей під час виступів бунтівників та борців за права чорношкірих у місті Кеноша, штат Вісконсін. Хлопця визнали невинним за двома епізодами вбивства, однією спробою вбивства, а також за кількома дрібнішими обвинуваченнями.

Як передає ВВС, Кайл Ріттенхаус наполягав, що його дії вкладалися в рамки самозахисту.

Суд присяжних відбувався у Вісконсін. Журі присяжних у складі 12 осіб стали на бік захисту.

“Обвинення проти [підсудного] по всіх пунктах обвинувачення зняті, судове провадження припинене назавжди без права звернення в суд, і він звільнений від зобов’язань за своєю заставою”, – заявив 19 листопада суддя Брюс Шредер, якого цитує “Голос Америки”.

Президент США Джо Байден спочатку сказав, що визнає рішення присяжних, проте згодом випустив письмову заяву, в якій наголосив, що виправдальний вердикт розлютив багатьох, включаючи його самого.

“Хоча вердикт із цього приводу розсердить і стурбує багатьох американців, включаючи мене самого, ми повинні поважати рішення присяжних”, – зазначено у відозві глави держави.

Суд над Кайлом Ріттенхаусом став резонансною подією в американському суспільстві, спричинив суперечки й полярні відгуки. Консерватори та прихильники права на носіння зброї зображували молодика героєм. Для тих, хто виступає за обмеження цього права, історія Ріттенхауса стала ілюстрацією, як небезпечно давати бойову зброю в руки незрілій людині у вибухонебезпечній ситуації.

Щоб дійти ухвали, присяжним у справі Ріттенхауса знадобилося більше трьох днів. Побоюючись нових спалахів насильства, влада ввела до Кеноші національну гвардію.

Під час оголошення вердикту юнака почало трусити. Поки суддя зачитував рішення журі, п’ять разів вимовивши слова “невинний” по кожному пункту, Ріттенхаус ледь не зомлів. Після оголошення вердикту він обійняв свого адвоката й заплакав.

У серпні 2020 року в 100-тисячному місті Кеноша вибухнули протести з вимогою расової справедливості. Вони почалися після того, як поліцейські сім разів вистрілили в спину чорношкірому підозрюваному Джейкобу Блейку; той лишається паралізованим.

Виступи BLM переросли в масові заворушення темношкірих та лівих, у відповідь на які стихійно самоорганізувалися загони “охоронців”.

Кайл Ріттенхаус, якому тоді було 17 років, приїхав до Кеноші із сусіднього штату Іллінойс – за його словами, щоб охороняти автосалон, що в попередні дні серйозно постраждав від рук вандалів. Із собою хлопець узяв напівавтоматичну рушницю та набої з суцільнометалевою оболонкою.

Увечері 25 серпня він застрелив 36-річного Джозефа Розенбаума, 26-річного Ентоні Г’юбера та поранив ще одного протестувальника, 27-річного Гейджа Гросскройца.

На суді юнак стверджував, що побоювався, що вони можуть оволодіти його зброєю. Усі троє чоловіків, які загинули або постраждали від його дій, – білі.

Майже всі дії Ріттенхауса потрапили на відео, тож у центрі процесу виявилася його мотивація. Захист молодика наполягав, що Ріттенхаус відкрив вогонь, бо відчував загрозу своїй безпеці.

Обвинувачення ж вказувало, що Ріттенхаус перебував на вулиці, порушуючи введену в місті комендантську годину і не був знайомий із людьми, яких він приїхав захищати. Прокурори наголошували, що інших убивств, крім скоєних Ріттенхаусом, у місті того вечора не було, й він діяв “безвідповідально”.

Дядько Джейкоба Блейка був помічений біля суду зарюмсаний та заявив журналістам, що вердикт його шокував, та що якби Ріттенхаус був темношкірим, “поліція застрелила б його”.

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