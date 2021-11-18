В Україні планували вбивство міністра

В Україні планувалося вбивство одного з міністрів Кабміну, підозрюваних затримали.
З цієї нагоди міністр внутрішніх справ Денис Монастирський проведе брифінг у четвер, 18 листопада, о 17:30, повідомили в пресслужбі МВС.
Подробиці наразі невідомі.
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