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Уряд утворив Міжвідомчу робочу групу щодо системи переходу від військової служби до цивільного життя

18/11/2021 11:03

Кабінет Міністрів України утворив Міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя, а також затвердив її положення та склад.

Про це інформує “Урядовий портал”.

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна зазначила, що сьогодні уряд працює над запровадженням системи переходу з військової кар’єри на цивільну.

Це один із десяти пріоритетних напрямів, які увійшли в основу “Плану пріоритетних дій уряду на 2021 рік”.

Система включатиме медичну та психологічну допомогу, освіту, отримання цивільної професії, професійну адаптацію.

Для розробки дорожньої карти Мінветеранів взяло за зразок карти переходу з військової кар’єри до цивільного життя провідних країн світу.

Так, відповідно до положення, формат робочої групи забезпечить координацію дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань розроблення та впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя.

До складу Міжвідомчої робочої групи включено представників МВС, Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, МОУ, МОЗ, МЗС, МОН, Мінрегіону, Мін’юсту, Мінфіну, Держгеокадастру, ДФС, ДСНС, Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, Нацгвардії, Нацполіції, Генерального штабу, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, УДО.

Міжвідомчу робочу групу очолить голова, який визначатиме заступника та секретаря з-поміж членів робочої групи. Засідання проводитимуться не рідше ніж щомісяця.

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