Леросу обрали запобіжний захід

Печерський районний суд столиці обрав народному депутату Гео Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Таке рішення суд ухвалив під час засідання у четвер, 18 листопада.

Лерос у залі суду відзначив, що здивований, що йому обрали особисте зобов’язання. Нардеп заявив, що не боїться режиму президента Володимира Зеленського і його команди, передає “Українська правда”.

Президента Лерос називає “ворогом номер один” і запевняє, що той діє на стороні лідера країни-агресора Володимира Путіна.

Також, за словами нардепа, середній палець він показав не посадовцям чи інституту влади, а особисто Зеленському та главі офісу президента Андрію Єрмаку.

Як відомо, Леросу 12 листопада оголосили підозру в умисному невиконанні рішення Київського апеляційного суду, яким парламентарія було зобов’язано спростувати поширену ним недостовірну інформацію стосовно Дениса Єрмака – брата глави ОП Андрія Єрмака.

У серпні поточного року Київський апеляційний суд задовольнив позов Дениса Єрмака до Лероса про захист честі, гідності і ділової репутації.

Перед цим, 31 травня 2021 року, Печерський райсуд Києва відмовив брату керівника ОП Денису Єрмаку у задоволенні позову про захист честі, гідності і ділової репутації до позафракційного народного депутата Лероса.

Денис Єрмак просив суд зобов’язати Лероса спростувати оприлюднену на сторінці депутата у Фейсбуці інформацію: “Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звісно, заробіток на державі”.

Денис Єрмак у вересні 2020 року подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації після оприлюднення так званих плівок Лероса, на яких ішлося про корупційні схеми у столиці.

Леросу 11 листопада також повідомили про підозру за непристойний жест в сесійній залі на адресу Президента.

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