Леросу оголосили нову підозру – через інформацію про брата Єрмака

Нардеп Гео Лерос

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у невиконанні рішення суду, яке набуло чинності, народному депутату Гео Леросу.

Він не спростував своє твердження, що Денис Єрмак “торгував посадами від імені свого брата – керівника офісу президента”.

Про це інформує пресслужба ДБР у п’ятницю, 12 листопада.

“За дорученням виконувача обов’язків генерального прокурора 12 листопада 2021 року народному депутату України повідомлено про підозру за невиконання рішення суду, що набрало законної сили”, – йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначають, що 11 серпня 2021 року Київський апеляційний суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, поширену Гео Леросом 29 березня 2020 року на його сторінці в одній із соціальних мереж.

Суд зобов’язав Лероса спростувати поширену ним інформацію, виклавши на своїй сторінці відповідний текст.

У ДБР стверджують, що рішення суду від 11 серпня 2021 року набрало законної сили та є чинним, а нардеп, мовляв, умисно не виконав рішення суду, хоча був належним чином із ним ознайомленим та мав для цього реальні можливості.

Після відкриття виконавчого провадження, накладення двох грошових стягнень, а також неодноразового попередження про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення державний виконавець звернувся до Державного бюро розслідувань з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Тепер ДБР повідомило Леросу про підозру.

“Кваліфіковано кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі”, – зазначає пресслужба ДБР.

Водночас нардеп назвав нову підозру “розправою” з боку офісу президента Володимира Зеленського.

“Щойно мені вручили ще одну підозру та клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який буде розглянуто сьогодні о 17:00 у Печерському суді!

Увага, за те, що не спростував пост про Дениса Єрмака!!! При чому, моя апеляція прийнята в касації! Ба більше, слідчими не було доведено, що я не виконав рішення суду!

Ви ж пам’ятаєте, як на відео Денис Єрмак торгував від імені брата державними посадами. За те, що я не спростував цей факт, який всі бачили своїми очима, вони мене теж хочуть посадити.

Ще раз повторюю, навіть цей факт є не доведеним, а жодного повідомлення про спростування я не отримував від державних органів”, – написав Лерос у фейсбуці.

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