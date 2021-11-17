На фронті поранені троє українських військових

Фото: "Новинарня"

Російсько-окупаційні війська станом на 17:00 середи, 17 листопада, дев’ять разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів троє українських захисників отримали поранення.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

У напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

У районі Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу населених пунктів Кряківка і Причепилівка ворожі війська здійснили обстріл із артилерії калібру 152 мм.

У бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Наші позиції біля Мар’їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарата, ймовірно типу “Орлан-10”, із перетином лінії зіткнення.

“Внаслідок ворожих дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я поранених – задовільний“, – йдеться в повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Читайте також:

“Выпивать – выпиваем. Чтоб скучно не было”: СБУ показала відео допиту затриманого бойовика “ЛНР”