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Морпіхи біля Криму провели навчання з авіацією та бойовою стрільбою. ВІДЕО

17/11/2021 10:42

У Херсонській області одному з полігонів бойової підготовки, поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, пройшли батальйонні тактичні навчання українських військових із бойовою стрільбою та залученням авіації.

Про це в середу, 17 листопада, інформує відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

За легендою навчань, передовий підрозділ за підтримки армійської авіації дав відсіч загону морської піхоти умовного противника, що намагався прорвати оборону. Крім того, морські піхотинці за підтримки танків і артилерії унеможливили просування основних сил противника в глиб оборони.

До навчань було залучено батальйон морської піхоти, посилений танковою ротою та підрозділом вертольотів армійської авіації.

Успішно виконавши бойове завдання, військові вміло здійснили рейдові дії, зайняли панівні висоти та відкинули сили умовного противника.

“Ці тактичні навчання є невіддільною складовою процесу підтримання боєздатності підрозділі. Під час тренувань особовий склад отримав практику ведення бою, а командири всіх ланок відпрацювали взаємодію в умовах, наближених до бойових”, – зазначив командувач Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, головна мета навчань полягала у тому, щоб кожен на своєму місці ухвалював своєчасні та обґрунтовані рішення. Саме тому нагальним аспектом навчань була перевірка рівня підготовки офіцерів, сержантів і солдатів, а також формування у них високих морально-психологічних якостей.

“Протягом маневрів деякі моменти корегувалися та вносились поправки командирам. Але для цього й існують навчання, аби у справжньому бою уникнути помилок. Військові, які брали участь у тренуванні, з поставленими завданнями впоралися. Мета тренування досягнута”, – наголосив генерал-лейтенант Наєв.

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