Що стоїть за арештом у Данії російського науково-дослідного судна “Академік Іоффе”

Науково-дослідне судно «Академік Іоффе» ІО РАН

Юрій Федоренко

керівник ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод», головний редактор сайту «Матриця свободи»

Залишки російської науки зазнали значної втрати. 1 листопада влада Данії затримала на рейді порту Скаген російське науково-дослідне судно «Академік Іоффе» та вилучила суднові документи.

Корабель «Академік Іоффе», збудований 1988 року, використовується Інститутом океанології імені П. П. Ширшова РАН РФ з науковою метою. Водотоннажність судна становить 6450 тон, довжина – 117 метрів. Судно ходить під російським прапором та перебуває у власності держави.

На сайті Центру морських експедиційних досліджень Інституту океанології РАН говориться, що «Академік Іоффе» має статус унікальної наукової установки та використовується для експериментів щодо поширення акустичних сигналів в океані. Такі експерименти проводяться для океанології, але можуть мати військове призначення.

26 жовтня судно завершило 59-ту експедицію, під час якої група вчених займалася геофізичними дослідженнями морського дна. Науковці вивчали глибоководні проходи антарктичної донної води у північно-східній частині Атлантичного океану.

30 жовтня судно вийшло з Калінінграда в нову, 60-ту експедицію, також в Атлантику. Вона мала тривати майже два місяці й завершитися 28 грудня в порту Калінінграда.

1 листопада «Академік Іоффе» прибув до Данії, де й було заарештований на рейді під час дозаправки палива з танкера.

Чим же «зацікавило» таку спокійну Данію наукове судно з РФ?

З’ясувалося, що арешт судна – це забезпечувальні заходи, накладені за позовом канадської туристичної компанії One Ocean Expeditions Ltd. Протягом останніх дев’яти років наукові судна «Академік Іоффе» та «Академік Вавилов» використовувалися цією компанією для морських круїзів. У публікації Інституту океанології стверджується, що за рахунок таких туристичних прогулянок «Іоффе» й «Вавилова» підтримувався весь російський науковий флот.

Договір між Інститутом океанології імені П. П. Ширшова та канадською стороною було укладено у 2012 році, він передбачав можливість щорічної пролонгації. Посередником між російським НДІ та One Ocean Expeditions виступала кіпрська офшорна компанія Terragelida Ship Management Limited.

Труднощі у One Ocean Expeditions почалися у 2018 році, коли зафрахтований турфірмою «Академік Іоффе» сів на мілину. За словами виконавчого директора One Ocean Expeditions Ендрю Просіна, через поламку судна було скасовано дев’ять рейсів, на які було розпродано більшість квитків. Збитки, в тому числі через ремонт, склали понад 6,5 мільйонів доларів.

Про те, що у 2019 році круїзи також не відбудуться, канадська компанія дізналася менш ніж за місяць до першого рейсу. One Ocean Expeditions поставили перед фактом: зафрахтовані «Академік Іоффе» та «Академік Вавілов» залишаються в Росії. Спроби терміново знайти інші судна для розміщення пасажирів успіху не мали. Канадська компанія збанкрутувала.

На всі спроби врегулювати фінансові взаємини Інститут океанології РАН заявив, що він не має ніяких договірних відносин з One Ocean Expeditions безпосередньо. Обидва судна були зафрахтовані кіпрською компанією і перебувають у її розпорядженні в порту приписки Калінінград.

На два судна — «Іоффе» та «Вавилов» — було накладено санкції, відтоді вони не заходили до іноземних портів.

Саме з цієї причини 2020 року в арктичну експедицію ходило судно «Академік Мстислав Келдиш», хоча, як кажуть співробітники ІО РАН, стан цього судна гірший, ніж «Вавилова» та «Іоффе», які раніше завжди працювали на арктичних експедиціях.

Тепер канадська компанія звернулася до арбітражу з метою стягнути збитки з Інституту океанології РАН. Йдеться про 6,5 млн доларів за ремонт «Академіка Іоффе» та ще 12,5 млн доларів – за «незаконне припинення» фрахту.

Окрім цього, One Ocean Expeditions каже, що на борту російських судів залишилося власне майно туроператора на 1,5 мільйона доларів.

Як тут не згадати, що президент Путін практично постійно говорить про увагу, яку приділяє Кремль розвитку науки в Росії. Але куди насправді йдуть ті мільярди рублів, що, за словами Путіна, отримує російська наука, якщо можливість проведення наукових досліджень забезпечують комерційні рейси наукових суден?

Чи цивільні туристи потрібні для прикриття військових океанських досліджень?

І чому поважний науково-дослідний інститут РАН проводить свою комерційну діяльність через кіпрські офшори?

Багато запитань – мало відповідей…

Тим часом на борту заарештованого судна перебувають 23 вчені та 38 членів екіпажу, подальша доля яких поки що не зрозуміла.

За деякими даними, найближчим часом російська наука може втратити ще одне наукове судно. За аналогічним позовом також може бути заарештований «Академік Вавилов».

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