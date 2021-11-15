СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3228441 +10802
Летальні випадки:
77147 +442
Одужали:
2642459 +11219
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15246974 (+21443). Оновлено: 08:35 15.11.2021
Home / Військо / ТСК Ради озвучила головну причину Іловайської трагедії

ТСК Ради озвучила головну причину Іловайської трагедії

15/11/2021 17:21

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України вважає, що основною причиною, яка призвела до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни.

Про це під час брифінгу в понеділок, 15 листопада, повідомила заступниця комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова ТСК ВР Мар’яна Безугла.

“ТСК вважає, що основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії”, – зазначила Безугла, яку цитує “Укрінформ”.

В оприлюднених висновках ТСК наголошується, що Іловайська трагедія мала важкі наслідки не лише з військової, а й з політичної точки зору.

“ТСК встановила, що Іловайська трагедія мала не лише важкі військові, але й не менш важкі політичні наслідки для країни. Вона стала фоном зустрічі президентів України та Російської Федерації, що відбулася 26 серпня 2014 року в Мінську, і в значній мірі визначила підписання 5 вересня 2014 року Мінських домовленостей, які неоднозначно сприймаються як мешканцями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, так і мешканцями всієї України. А також прийняття 16 вересня того ж року не менш спірного Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, – зазначила депутатка.

Вона перерахувала чинники, які, на думку ТСК, значною мірою зумовили події під Іловайськом, зокрема:

  • невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;
  • помилкові кадрові рішення і дії політично-військового керівництва;
  • невжиття політичним і військовим керівництвом вичерпних заходів щодо деблокування Іловайського угруповання та організації коридору для виведення українських військ з оточення, результатом яких стала втрата сотень людських житті.

Члени ТСК у висновках також наголосили, що керівництво міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ часів Іловайської трагедії системно протидіяло та блокувало роботу попередньої комісії ВР з цього питання.

Безугла запевнила, що ТСК продовжить роботу з цього питання, після чого будуть оприлюднені всі висновки та пропозиції щодо напрацювання нормативних актів.

Читайте також:
ОГП заявив про “низку помилок” командування АТО під час Іловайського котла, але не знайшов зв’язку із загибеллю військових

Унікальних переглядів: 183
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ затримала в Харкові іноземця, якого Інтерпол розшукує за підозрою в участі в двох терорганізаціях

Контррозвідка Служби безпеки України звітує, що затримала у Харкові іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку Інтерполу. Чоловіка підозрюють у вчиненні злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю. Про це пресцентр СБ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse