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“Слідуй за мною – роби як я”: у ЗСУ триває масштабний челендж до Дня сержанта. ВІДЕО

15/11/2021 18:01

Українські військові запустили до Дня сержанта, який відзначатимуть 18 листопада, челендж “Слідуй за мною – роби як я”.

Згідно з правилами флешмобу, сержантськтий корпус підрозділу має пробігти дистанцію в 10 кілометрів.

Стартував флешмоб ще в жовтні й триває досі. Челендж започаткував головний сержант Збройних сил України Олександр Косинський.

Новинарня” пропонує переглянути, як креативно й відповідально військові частини ЗС підійшли до виконання цього челенджу.

Військові, залучені до ООС:

88-й окремий батальйон морської піхоти:

93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр”:

Відео доступне також за посиланням. 

503-й окремий батальйон морської піхоти:

81-ша окрема аеромобільна бригада:

199-ий навчальний центр ДШВ ЗСУ: 

Відео доступне за посиланням. 

95-та окерма десантно-штурмова бригада ЗСУ:

Відео доступне за посиланням.  

80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ:

Відео доступне за посиланням.

Сержанти оперативного командування “Захід”:

Відео доступне за посиланням. 

Челендж триває.

Як писала “Новинарня“, у ЗСУ триває завершальний етап реформи сержантського корпусу. Головний сержант отримав нове звання.

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