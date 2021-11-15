“Слідуй за мною – роби як я”: у ЗСУ триває масштабний челендж до Дня сержанта. ВІДЕО

Українські військові запустили до Дня сержанта, який відзначатимуть 18 листопада, челендж “Слідуй за мною – роби як я”.
Згідно з правилами флешмобу, сержантськтий корпус підрозділу має пробігти дистанцію в 10 кілометрів.
Стартував флешмоб ще в жовтні й триває досі. Челендж започаткував головний сержант Збройних сил України Олександр Косинський.
“Новинарня” пропонує переглянути, як креативно й відповідально військові частини ЗС підійшли до виконання цього челенджу.
Військові, залучені до ООС:
88-й окремий батальйон морської піхоти:
93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр”:
Відео доступне також за посиланням.
503-й окремий батальйон морської піхоти:
81-ша окрема аеромобільна бригада:
199-ий навчальний центр ДШВ ЗСУ:
Відео доступне за посиланням.
95-та окерма десантно-штурмова бригада ЗСУ:
Відео доступне за посиланням.
80-та окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ:
Відео доступне за посиланням.
Сержанти оперативного командування “Захід”:
Відео доступне за посиланням.
Челендж триває.
Як писала “Новинарня“, у ЗСУ триває завершальний етап реформи сержантського корпусу. Головний сержант отримав нове звання.
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