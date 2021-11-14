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Хакери зламали пошту ФБР

14/11/2021 10:54

Федеральне бюро розслідувань США стало жертвою хакерської кібератаки. Хакери зламали зовнішню систему електронної пошти ФБР і розіслали з неї сотню тисяч спам-повідомлень.

Про це в суботу, 13 листопада, повідомило видання Вloomberg.

У ФБР зазначили, що зловмисники зламали пошту, яка не використовувалася для обміну секретною інформацією, а була призначена для зв’язків із громадськістю.

За інформацією британської організації Spamhaus, від імені Міністерства внутрішньої безпеки США хакери розіслали близько 100 тисяч листів.

У тексті послання кіберексперт Вінні Тройя (один зі спільників групи хакерів-вимагачів The DarkOverlord) попередив адресатів про можливу кібератаку за допомогою електронної пошти ФБР. У зв’язку з цим одержувачам рекомендували перевірити всі внутрішні системи.

Видання припускає, що зловмисники намагалися або очорнити ім’я Тройї, або перевантажити телефонні лінії ФБР дзвінками стурбованих людей.

“ФБР і CISA знають про інцидент, що відбувся сьогодні вранці, пов’язаний із підробленими електронними листами з облікового запису електронної пошти @ic.fbi.gov. Ми не можемо надати будь-яку додаткову інформацію наразі. Ми продовжуємо закликати громадськість бути обережними щодо невідомих відправників”, – йдеться в заяві Федерального бюро розслідувань.

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