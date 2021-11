Хакери зламали пошту ФБР

Федеральне бюро розслідувань США стало жертвою хакерської кібератаки. Хакери зламали зовнішню систему електронної пошти ФБР і розіслали з неї сотню тисяч спам-повідомлень.

Про це в суботу, 13 листопада, повідомило видання Вloomberg.

У ФБР зазначили, що зловмисники зламали пошту, яка не використовувалася для обміну секретною інформацією, а була призначена для зв’язків із громадськістю.

За інформацією британської організації Spamhaus, від імені Міністерства внутрішньої безпеки США хакери розіслали близько 100 тисяч листів.

У тексті послання кіберексперт Вінні Тройя (один зі спільників групи хакерів-вимагачів The DarkOverlord) попередив адресатів про можливу кібератаку за допомогою електронної пошти ФБР. У зв’язку з цим одержувачам рекомендували перевірити всі внутрішні системи.

Видання припускає, що зловмисники намагалися або очорнити ім’я Тройї, або перевантажити телефонні лінії ФБР дзвінками стурбованих людей.

These emails look like this:

Sending IP: 153.31.119.142 (https://t.co/En06mMbR88)

From: eims@ic.fbi.gov

Subject: Urgent: Threat actor in systems pic.twitter.com/NuojpnWNLh

— Spamhaus (@spamhaus) November 13, 2021