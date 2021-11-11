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СБУ відзвітувала, скільки ФСБшних хакерів виловила за пів року

11/11/2021 19:23

Служба безпеки України заявляє, що з початку року викрито більше ніж 30 ворожих інтернет-агентів, 23 з них засуджено за злочини проти держбезпеки України. Зловмисники закликали через соцмережі до захоплення влади та порушення територіальної цілісності нашої країни.

Про це у четвер, 11 листопада, інформує пресцентр СБ.

“У ході спецоперацій нейтралізовано 12 ботоферм, організованих представниками спецслужб РФ. Їхня пропагандистська потужність становила понад 60 тисяч акаунтів. За завданням своїх «кураторів» ворожа агентура проводила спеціальні інформаційні операції для розхитування суспільно-політичної обстановки в Україні”, – наголошують у спецслужбі.

За матеріалами СБУ Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції до 187 фізичних і юридичних осіб, які створювали загрози інформаційній та кібербезпеці нашої держави.

“Нейтралізовано підривну діяльність представників понад 30 комерційних структур, створених спецслужбами РФ для фінансування центрів інформаційних диверсій проти України. Серед них – 3 російські платіжні системи та афілійовані з ними компанії”, – продовжує звітувати спецслужба.

Крім того, СБУ встановила хакерів всесвітньо відомого угруповання Armagedon. Ними виявилися представники ФСБ РФ. Зловмисники здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України.

У лютому цього року СБУ знешкодила масштабну агентурну мережу головного управління генерального штабу Збройних Сил РФ. За завданням своїх «кураторів» вони розповсюджували через телеграм-канали публікації, спрямовані на поширення панічних настроїв та штучне створення соціальної напруги в різних регіонах України.

У Чернігові: до 3 років позбавлення волі засуджено інтернет-агента, який закликав до зміни меж держкордону нашої країни.
Для поширення провокаційних матеріалів він створював і адміністрував у соцмережах спеціалізовані групи.

У Кіровоградській області: за матеріалами СБУ суд покарав іншого учасника ворожої агентури. Зловмисник розповсюджував через соцмережі публікації щодо порушення територіальної цілісності України. Крім того, він популяризував діяльність бойовиків так званих «Л/ДНР».

У Сумській області: засуджено учасника групи інформаційних диверсій проти України, який закликав до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення влади в нашій державі.

У Маріуполі: нейтралізовано діяльність трьох інтернет-агентів. Зловмисники популяризували бойовиків незаконних збройних формувань і агітували за зміну меж державного кордону. Свої «публікації» вони розміщували у заборонених в Україні соцмережах.

За викритими фактами інформаційної агресії РФ тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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Україна

СБУ відзвітувала, скільки ФСБшних хакерів виловила за пів року

Служба безпеки України заявляє, що з початку року викрито більше ніж 30 ворожих інтернет-агентів, 23 з них засуджено за злочини проти держбезпеки України. Зловмисники закликали через соцмережі до захоплення...

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