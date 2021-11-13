Режим Лукашенка визнав “екстремістським формуванням” інформагенство БелаПАН

Режим Лукашенка в Білорусі визнав приватне інформаційне агентство “БелаПАН” визнано “екстремістським формуванням”. Його внесли до переліку організацій, формувань та індивідуальних підприємців, “причетних до екстремістської діяльності”.

Про це повідомляє агенція “Інтерфакс-Захід”.

Із відомостей на сайті МВС Білорусі випливає, що “екстремістську діяльність нібито здійснює група громадян із числа співробітників ЗАТ “БелаПАН” – вочевидь тих, що підтримують протест проти влади самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Екстремістськими визнані сайт агентства та його логотип.

Відомо, що головного редактора та директора інформагентства БелаПАН Ірину Левшину та колишнього директора Дмитра Новожилова затримали 18 серпня 2021 року за підозрою у скоєнні злочинів за статтею “організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активну участь у них”.

18 серпня також затримали бухгалтера БелаПАН Катерину Боєву. Її відпустили 28 серпня під зобов’язання про явку. Вона залишається у статусі підозрюваної.

Офіс агентства опечатано. Редакційний сервер та сервер, на якому розміщувався сайт, вилучено.

Слідком Білорусі 27 серпня повідомляв про те, що “слідством ініційовано податкову перевірку діяльності БелаПАН, під час якої відповідними органами встановлено порушення законодавства щодо ухилення від сплати сум податків”.

Білоруська інформаційна компанія БелаПАН, Білоруське приватне агентство новин – недержавне інформаційне агентство з розгалуженою мережею кореспондентів в усіх регіонах Білорусі. Новини подає білоруською, російською та англійською мовами в режимі реального часу. Засноване 1991 року приватними особами.

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