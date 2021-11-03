Білорусь визнала редакцію “Белсат” “екстремістським формуванням”

У Білорусі визнали екстремістськими інтернет-ресурси польського телеканалу “Белсат”, який висвітлював масові протести в країні після виборів президента-2020.
Про це повідомила пресслужба МВС Білорусі в телеграмі у середу, 3 листопада.
“Рішенням Міністерства внутрішніх справ визнано екстремістським формуванням та заборонено діяльність на території Республіки Білорусь групи громадян, об’єднаних за допомогою інтернет-ресурсів “БЕЛСАТ”, – йдеться в повідомленні.
У МВС додали, що обновили перелік “організацій, формувань, індивідуальних підприємців, причетних до екстремістської діяльності”.
Як відомо, канал і інтернет-ресурс “Белсат” фінансує уряд Польщі для поширення в Білорусі об’єктивної інформації.
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