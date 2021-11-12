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На Луганщині загинули двоє воїнів 79 одшбр

12/11/2021 16:45

У зоні проведення операції об’єднаних сил у Луганській області загинули двоє військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це в п’ятницю, 12 листопада інформує Суспільне з посиланням на заступника командира бригади Ярослава Калашнікова.

“Це сталося близько обіду. Машина, в якій пересувались бійці, підірвалася на протитанковій міні. Ймовірно, було закладено фугас”, – сказав Калашніков.

У вечірньому зведенні пресцентр операції Об’єднаних сил повідомив, що станом на 17:00 п’ятниці, 12 листопада, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

У районі Зайцевого ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. У напрямку Попасної противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

“Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

За даними “Новинарні“, полеглі воїни – третя та четверта бойові втрати ЗСУ в листопаді.

2 листопада біля Павлополя від обстрілу зі стрілецької зброї загинув Сергій Єлисеєв із 128 огшбр.

7 листопада від ворожого мінометного обстрілу на Луганщині загинув воїн 24 омбр Віталій Павлисько.

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