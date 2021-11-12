На фронті – 13 обстрілів та літав “Орлан”. Одного військового поранено

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Упродовж минулої доби, 11 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

По наших позиціях біля Мар’їнки окупанти відкривали щільний вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Новозванівки ворог тричі вів вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм, протитанковий ракетний комплекс, міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

В районі населеного пункту Зайцеве противник здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

Біля Троїцького російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Широкиного обстріл вівся з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В бік Кримського ворог двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – наголошують у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 12 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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