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МВФ розгляне другий транш stand-by для України 22 листопада

12/11/2021 13:15

Рада директорів Міжнародного валютного фонду розгляне питання першого перегляду програми stand-by для України та надання їй другого траншу 22 листопада.

Відповідну інформацію розміщено на сайті фонду в п’ятницю, 12 листопада.

МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділив перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов програми для виділення інших чотирьох траншів. Проте обумовлений графік було порушено, а фінансування – призупинено через невиконання Україною низки зобов’язань.

МВФ 18 жовтня повідомив про досягнення угоди з Україною на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо першого перегляду програми.

“Це відкриває шлях для розгляду першого перегляду SBA і запиту про продовження програми радою директорів МВФ. Завершення першого перегляду дасть змогу виділити (Україні) SDR500 млн (майже $700 млн)”, – наголошується в релізі за підсумками обговорень між сторонами.

Глава місії Іванна Владкова Холлар повідомила про досягнення домовленості щодо оновленого набору політик у сфері економіки, фінансів і структурних реформ, щоб допомогти Україні впоратися з економічною кризою та кризою в галузі охорони здоров’я, спричиненою COVID-19, і зберегти макроекономічну та фінансову стабільність, а також усунути основні перешкоди для приватних інвестицій.

Владкова-Голлар зазначила, що в міру відновлення економіки основну увагу в програмі приділено поверненню фіскальної політики до умов, сумісних зі середньостроковою стійкістю боргу, з одночасним захистом соціально вразливих верств населення. За її словами, йдеться про посилення управління доходами та зниження фіскальних ризиків, пов’язаних із квазіфіскальними операціями, зокрема в енергетичному секторі.

Вона також відзначила серед основних пунктів боротьбу з корупцією, просування судової реформи і зниження ролі держави та зацікавлених груп в економіці задля поліпшення ділового середовища, посилення корпоративного управління, залучення інвестицій і підвищення потенціалу економіки.

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