МВФ оголосив про успішне завершення місії в Україні. Фонд може виділити $700 млн кредиту

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми Stand-By. Україна претендує на отримання від Фонду $700 млн.
Про це йдеться в заяві голови місії Іванни Владкової-Голлар, розісланій ЗМІ в понеділок, 18 жовтня.
“Місія МВФ та влада України досягли угоди на рівні персоналу стосовно заходів на підтримку реформ, що їх здійснює країна у контексті угоди за форматом stand-by. Це відкриває шлях до винесення на Раду виконавчих директорів МВФ результатів першого перегляду програми stand-by та прохання щодо продовження термінів програми. Завершення першого перегляду уможливить транш обсягом у 500 мільйонів СПЗ (спеціальних прав запозичень), що становить еквівалент близько 700 мільйонів доларів США”, – цитує заяву МВФ “НВ.Бізнес”.
Місія МВФ тривала з 21 вересня до 18 жовтня.
“Ці заходи допоможуть як відповісти на кризові виклики, що їх спричинила пандемія в економіці та галузі охорони здоров’я, так і забезпечити макроекономічну та фінансову стабільність, зменшити уразливість та посунути основні перешкоди на шляху приватних інвестицій”, — заявила вона.
Владкова-Голлар додала, що програма фокусується на:
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