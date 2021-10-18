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МВФ оголосив про успішне завершення місії в Україні. Фонд може виділити $700 млн кредиту

18/10/2021 18:35

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми Stand-By. Україна претендує на отримання від Фонду $700 млн.

Про це йдеться в заяві голови місії Іванни Владкової-Голлар, розісланій ЗМІ в понеділок, 18 жовтня.

“Місія МВФ та влада України досягли угоди на рівні персоналу стосовно заходів на підтримку реформ, що їх здійснює країна у контексті угоди за форматом stand-by. Це відкриває шлях до винесення на Раду виконавчих директорів МВФ результатів першого перегляду програми stand-by та прохання щодо продовження термінів програми. Завершення першого перегляду уможливить транш обсягом у 500 мільйонів СПЗ (спеціальних прав запозичень), що становить еквівалент близько 700 мільйонів доларів США”, – цитує заяву МВФ “НВ.Бізнес”.

Місія МВФ тривала з 21 вересня до 18 жовтня.

“Ці заходи допоможуть як відповісти на кризові виклики, що їх спричинила пандемія в економіці та галузі охорони здоров’я, так і забезпечити макроекономічну та фінансову стабільність, зменшити уразливість та посунути основні перешкоди на шляху приватних інвестицій”, — заявила вона.

Владкова-Голлар додала, що програма фокусується на:

  • поверненні податково-бюджетної політики до засад середньострокової боргової стійкості з одночасним захистом соціально вразливих домогосподарств, посиленням податкового адміністрування та зменшенням фіскальних ризиків від квазі-фіскальних операцій, включно походженням з енергосектору;
  • забезпеченні незалежності центрального банку та пріоритетного спрямування грошово-кредитної політики на повернення інфляції до її цільового показника;
  • поліпшенні фінансового самопочуття банків, включно через доброякісне управління, з метою відновлення повноцінного банківського кредитування приватного сектору;
  • боротьбі з корупцією та просуванні вперед реформи судочинства;
  • зменшенні ролі держави та привілейованих груп в економіці з метою поліпшення бізнес-середовища, посилення корпоративного управління, залучення інвестицій та оптимізації економічного потенціалу.

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