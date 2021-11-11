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Прем’єр Чехії Бабіш офіційно повідомив президентові Земану про відставку уряду

11/11/2021 12:39

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш надіслав листа президентові Мілошу Земану з рішенням подати у відставку разом із усім урядом.

Про це інформує сайт Сeske Noviny в четвер, 11 листопада.

Канцелярія президента вже підтвердила отримання листа. Бабіш заявив, що уряд продовжить роботу до призначення нового кабміну.

Він також закликав об’єктивно оцінювати роботу уряду.

“Результати очевидні, я відкидаю тезу про те, що ми залишимо країну у безладі, це неправда, що ми матимемо надмірну заборгованість”, – сказав він, додавши, що кабмін зазвичай доводилося мати справу з епідемією.

“Тепер я очікую, що президент довірить нам працювати у відставці, я просто хотів би сказати, що, хоча, звичайно, рух ANO отримав більшість місць на виборах, ми згодні з тим, що п’ятипартійна коаліція, яка налічує 108 депутатів, перемогла”, – сказав Бабіш.

Він також зауважив,що наступного тижня може відвідати президента Земана у лікарні.

Нагадаємо, центристські та правоцентристські партії Чехії досягли домовленості щодо формування коаліційного уряду більшості.

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