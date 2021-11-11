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Міністр закордонних справ Білорусі назвав Крим “російським”. В МЗС України відреагували

11/11/2021 00:55

Міністерство закордонних справ України застерігає владу Білорусі від визнання окупованого Криму територією Росії.

Про з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка пише УНІАН.

Раніше російський сайт РІА “Новости” повідомив, що в інтерв’ю йому очільник МЗС Республіки Білорусь Володимир Макей назвав Крим “частиною Росії”.

“Позиція Білорусі по Криму залишається такою ж, як і була. Ми розуміємо в реальності, що Крим зараз є російською територією. Давайте виходити з того”, — сказав Макей.

В українському МЗС ці висловлювання білоруського очільника не залишили без уваги. І попередили, що “зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин

“Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не будуть допускати кроків всупереч нормам міжнародного права”, – підкреслив речник  українського МЗС.

“Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах”, – заявив Ніколенко.

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Україна

Міністр закордонних справ Білорусі назвав Крим “російським”. В МЗС України відреагували

Міністерство закордонних справ України застерігає владу Білорусі від визнання окупованого Криму територією Росії. Про з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка пише УНІАН. Раніше російський сайт РІА “Новости” повідомив,...

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