Міністр закордонних справ Білорусі назвав Крим “російським”. В МЗС України відреагували

Міністерство закордонних справ України застерігає владу Білорусі від визнання окупованого Криму територією Росії.
Про з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка пише УНІАН.
Раніше російський сайт РІА “Новости” повідомив, що в інтерв’ю йому очільник МЗС Республіки Білорусь Володимир Макей назвав Крим “частиною Росії”.
“Позиція Білорусі по Криму залишається такою ж, як і була. Ми розуміємо в реальності, що Крим зараз є російською територією. Давайте виходити з того”, — сказав Макей.
В українському МЗС ці висловлювання білоруського очільника не залишили без уваги. І попередили, що “зміна підходу Білорусі для де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин”
“Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не будуть допускати кроків всупереч нормам міжнародного права”, – підкреслив речник українського МЗС.
“Виходимо з того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах”, – заявив Ніколенко.
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