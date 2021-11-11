Держкіно заборонило прокат фільму, де Зеленський грає Наполеона

Володимир Зеленський в ролі Наполеона

Державне агентство з питань кіно з 2015 року не видає прокатне посвідчення фільму “Ржевський проти Наполеона”, в якому одну з головних ролей зіграв президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться у відповіді Держкіно на інформаційний запит “Українських новин”.

“Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм Ржевський проти Наполеона (Росія, 2011, режисер М. Вайсберг) жодній компанії-дистриб’ютору із жовтня 2015 року”, — йдеться у відповіді агентства.

Такі дії Держкіно пов’язані з тим, що з 6 жовтня 2015 року одного з акторів фільму Юрія Гальцева включено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

А згідно зі ст. 15 закону Про кінематографію забороняється прокат фільмів, у яких беруть участь включені до цього переліку особи.

Фільм “Ржевський проти Наполеона” вийшов у прокат 2012 року.

Зеленський не лише зіграв у ньому роль Наполеона, а й виступив продюсером фільму разом із партнерами по 95 кварталу Сергієм та Борисом Шефірами та Андрієм Яковлєвим, а також російським режисером та продюсером Сергієм Лівнєвим.

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