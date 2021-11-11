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“Чому насправді Росія воює проти України?” – генерал Бен Ходжес у відеоблозі Оксани Сироїд

11/11/2021 16:04

Чому насправді Росія воює проти України? Чому країни західної Європи не вірять що Росія – це реальна загроза? Чи справді США втрачають стратегічний інтерес до Європи через протистояння з Китаєм? Чи буде Україна в НАТО?

Про це і не тільки Оксана Сироїд у відео блозі «А що далі?» розмовляла з колишнім командувачем сухопутних військ США в Європі, керівником програми Першинга з вивчення питань безпеки Центру аналізу європейської політики генерал-лейтенантом у відставці Беном Ходжесом.

Переглянути відео можна на ютуб-каналі проєкту:

Стратегічне Чорне море

В той час, коли в світі і навіть в Україні багато людей, коли говорять про сучасну російсько-українську війну, мають на увазі здебільшого лінію зіткнення на сході України чи окупацію Криму, Бен Ходжес не втомлюється в усіх своїх інтерв’ю протягом багатьох років наголошувати, що війна насправді ведеться не за територію, а за Чорне море.

– Коли я дивлюся на карту, – зазначає американський генерал-лейтенант, – стає очевидним, наскільки Україна важлива в стратегічному сенсі.   Не як держава-буфер, а як нація на Чорному морі.  Важлива і для економічного процвітання і для безпеки більшої частини Європи.  Чорне море – це можливість доставляти  товари з Китаю, наприклад, через Євразію,  Азербайджан, Грузію, і далі Чорним морем в Україну, до Дунаю в Румунії і далі вниз через Босфор.  З іншого боку, всі військові операції, які Росія здійснила в Сирії, Східному Середземномор’ї та Північній Африці були б неможливими без окупації Криму та використання його як військової бази.

Те, що 3 мільйони біженців потрапили до Європи з Сирії не було випадковістю. Це все стало можливим через окупацію Чорного моря, – вважає Бен Ходжес. – Кремль використав біженців як зброю для дестабілізації Європи.

Про роль США

Також експерт наголошує на важливості американсько-українського партнерства для збереження миру та безпеки в Європі, хоч визнає, що останнім часом було багато невірних кроків у двосторонніх відносинах обох країн.

– Я прошу українських друзів не втрачати довіру до Сполучених Штатів, – звертається до українців Бен Ходжес. – Адміністрація Обами не була жорсткою щодо Кремля. І потім, безумовно, адміністрація Трампа була катастрофою. А тепер адміністрація Байдена отримала дуже розділене суспільство – через  Covid, через політику, через расові проблеми, – і це послаблює наші позиції лідера і наш моральний авторитет, – каже експерт.

В листопаді цього року в США відбудуться наступні великі вибори, коли обиратиметься Конгрес та третина Сенату США.

Бен Ходжес впевнений, що упродовж кількох наступних років ми побачимо деяких лідерів-центристів з обох сторін, які допоможуть Америці повернутися на свій шлях.

Безпека через інвестиції

За словами екскомандувача, Україна має вжити зусиль для залучення американських та європейських інвестицій.

– Політичні виклики приходять і відходять. А економічні відносини створюють більше довіри, – зазначає він. – Коли американський, німецький, нідерландський, британський, французький бізнес почнуть інвестувати в Україну та в країни Чорного моря загалом, то Бундестаг почне ставити питання: чому в Грузії так багато російських солдатів? чому в Нагірному Карабаху у Вірменії так багато солдатів? І також стає просто не можливим ігнорувати російську незаконну анексію Криму, – вважає Бен Ходжес.

Китай на порозі

Сьогодні Сполучені Штати все більше і більше зосереджуються на Індійсько-Тихоокеанському регіоні, на Китаї як довгостроковій загрозі – економічній, дипломатичній, але й у військовому плані. І напруження дедалі зростає. Бен Ходжес вважає, що існує велика ймовірність того, що за сім-десять років Америка опиниться в конфлікті з Китаєм.

Водночас експерт переконаний, що Комуністична партія Китаю уважно стежить за тим, як Захід реагує на агресивні дії Росії та порушення нею міжнародного права.

– Китайці побачили, що ми, Захід, нічого не зробили, щоб покарати Кремль за його вторгнення в Грузію,  підтримку режиму Асада і, звичайно, за вторгнення в Україну та захоплення Криму, за вбивство українських солдатів щотижня, – зазначає Бен Ходжес. – І комуністична партія Китаю цим користається.

Україна в НАТО

Ходжес впевнений, що Україна як і Грузія мають бути в НАТО.

– Я вірю, що одного дня це станеться. Але я б не брався прогнозувати конкретну дату – 5 років, 10 років. Для України чи для Грузії не в тому суть. Варто більше зусиль зосереджувати не  на членстві в НАТО, а на тому, що має відбутися до цього, – зазначає експерт. – Я вважаю, що Україна має тісніше співпрацювати зі своїми сусідами в Чорноморському регіоні, щоб привертати увагу до Чорного моря.

Інтерв’ю вийшло в рамках проекту «А що далі?» Львівського безпекового форуму, за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.
Текст наданий пресслужбою Оксани Сироїд.

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