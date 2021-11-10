У районі ООС загинула військова 57 омпбр Тетяна Алхімова з Херсонщини

Молодша сержантка 57-ї омпбр Тетяна Алхімова

У районі проведення операції Об’єднаних сил 6 листопада загинула молодша сержантка 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Тетяна Алхімова.

Про це повідомила пресслужба міської ради Нової Каховки.

Зазначається, що військова загинула “від кульового поранення несумісного з життям”.

Ця втрата – небойова.

Тетяна Вікторівна Алхімова народилася 26 квітня 1997 року у місті Олешки Херсонської області. У 2015 році закінчила середню школу у Козачих Лагерях. У 2019-му отримала вищу освіту у Херсонському державному університеті.

Була призвана на військову службу Каховським ОМВК Херсонської області. У Збройних силах України – з 16 серпня 2019 року у 57-й омпбр. Починала з посади радіотелефоністки, згодом була переведена на посаду зовнішнього пілота (оператора).

Останнє місце служби – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ї омпбр імені Костя Гордієнка.

Брала участь в операції Об’єднаних Сил в Донецькій та Луганській областях.

Прощання із загиблою відбудеться у Козачих Лагерях сьогодні об 11:00, поховають військову в Новій Каховці. Нагадаємо, у зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил зазначалося, що протягом доби 6 листопада втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було. Читайте також:

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