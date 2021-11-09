У Рівному в двір власника будівельної фірми кинули гранату

Фото: пресслужба поліції

У Рівному поліцейські встановлюють осіб, які в ніч на вівторок, 9 листопада, кинули гранату у двір власника будівельної фірми.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

“Повідомлення про вибух на вулиці Красильникова в обласному центрі надійшло до поліції сьогодні, 9 листопада, о 01:33 від 39-річного рівнянина. Заявник повідомив, що невідома особа кинула на подвір’я його приватного будинку гранату. Внаслідок вибуху частково пошкоджено автомобіль Volkswagen Touareg і паркан”, – ідеться у повідомленні відомства.

Так, за результатами огляду події поліцейські та спеціалісти вибухотехнічної служби вилучили уламки гранати РГД-5 та важіль.

У будинку на момент вибуху перебувало подружжя і троє їхніх дітей.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.296 КК України, тривають першочергові слідчі дії.

Читайте також:

Унаслідок “жартівливого” вибуху гранати в офісі, де був президент ФК “Інгулець”, загинула одна людина