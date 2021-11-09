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Новий міністр оборони Резніков вирушив у війська. Вже оглянув Командування ССО і “Десну”

09/11/2021 12:00

Новий міністр оборони України Олексій Резніков на новій посаді почав фактичне очне знайомство із військовими частинами ЗСУ.

Так, протягом кількох крайніх днів міністр вже відвідав із робочими поїздками Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ та 169-ий навчальний центр “Десна” імені князя Ярослава Мудрого.

За інформацією Командування ССО, генерал Григорій Галаган ознайомив міністра щодо стану, організації та розвитку Сил спеціальних операцій.

Також в рамках візиту Олексій Резніков оглянув територію та інфраструктурні об’єкти, розташовані на території військової частини.

“Попереду багато роботи але я впевнений, що ми й надалі продовжуватимемо зміцнювати обороноздатність України, зокрема підтримувати та системно розвивати боєздатні ЗСУ”, – цитує Резнікова пресслужба ССО.

Фот: пресслужба КССО

У “Десні” екскурсію для міністра проводив командувач ОК”Північ” генерал-майор Віктор Ніколюк та командування НЦ.

Міністру показали проведенням занять із використанням тренажерної бази для підготовки екіпажів бронетехніки та водіїв автомобілів.

“Міністр оборони України та Головнокомандувачем ЗС України ознайомились із заняттями на динамічних тренажерах Т-64, Т-72, на тренажері механіка-водія багатоцільового тягача МТ-ЛБ та на мультимедійному симуляторі розрахунків ЗУ-23-2, відвідали заняття школи підготовки снайперів Збройних сил України”, – повідомили в пресслужбі ГШ.

Фото: пресцентр ГШ ЗСУ

Як писала “Новинарня“, 4 листопада Верховна Рада України призначила Олексія Резнікова міністром оборони України. Напередодні парламентарі прийняли відставку попереднього глави відомства Андрія Тарана.

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