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Доба ООС: п’ять порушень “режиму тиші”, ЗСУ – без втрат

09/11/2021 08:38

Упродовж минулої доби, 8 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, одне із яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

В районі населених пунктів Павлопіль та Луганське окупанти здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Новолуганського противник обстріляв наші позиці з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Шумів ворожі війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

“Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – наголошують у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 9 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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