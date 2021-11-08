Окупанти атакували із 122-мм артилерії Нижнє-1: пошкоджено водоканал, знищено хіміко-бактеріологічну лабораторію. ФОТО

Фото: пресцентр штабу ООС

Російські гібридні війська обстріляли населений пункт Нижнє-1 (Світличне) в Луганській області із застосуванням артилерії калібру 122 мм.

Інцидент стався в неділю, 7 листопада, у період з 15.00 до 15.30.

За даними УС СЦКК, зафіксовано шість влучань снарядів калібру 122 мм.

“У результаті обстрілу зазнали значних пошкоджень будівлі та техніка водоканалу, зруйновано приміщення та знищене устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії”, – йдеться в повідомленні.

З метою запобігання ескалації напруженості на лінії зіткнення, українська сторона СЦКК закликала СММ ОБСЄ “якнайшвидше відреагувати на порушення режиму припинення вогню, оцінити такі порушення та провести моніторингові заходи в цьому районі”.

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