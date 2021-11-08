ДБР скерувало до суду справу щодо вибухів на артскладах у Сватовому

Державне бюро розслідувань скерувало обвинувачення щодо двох командирів у справі про вибухи на артилерійських складах у Сватовому Луганської області.
Про це інформує пресслужба ДБР у понеділок, 8 листопада.
“До суду направлені обвинувальні акти стосовно двох командирів реактивних артилерійський батарей Збройних сил України”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта – польового складу боєприпасів, розташованого неподалік м. Сватове Луганської області.
29 жовтня через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку.
Це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ “Ураган” та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 млн гривень.
Зазначається, що військові особи обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
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