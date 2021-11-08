СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3088501 +13068
Летальні випадки:
72557 +473
Одужали:
2520956 +8200
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14876584 (+29497). Оновлено: 08:18 07.11.2021
Home / Військо / ДБР скерувало до суду справу щодо вибухів на артскладах у Сватовому

ДБР скерувало до суду справу щодо вибухів на артскладах у Сватовому

08/11/2021 10:43

Державне бюро розслідувань скерувало обвинувачення щодо двох командирів у справі про вибухи на артилерійських складах у Сватовому Луганської області.

Про це інформує пресслужба ДБР у понеділок, 8 листопада.

“До суду направлені обвинувальні акти стосовно двох командирів реактивних артилерійський батарей Збройних сил України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2015 року командири розмістили військову техніку поблизу потенційно небезпечного об’єкта – польового складу боєприпасів, розташованого неподалік м. Сватове Луганської області.

29 жовтня через диверсію на військовому складі сталася пожежа. Вона спричинила детонацію боєприпасів, що розлетілися та влучили у вказану військову техніку.

Це призвело до знищення військового майна, зокрема РСЗВ “Ураган” та транспортно-заряджальних машин до них, на 18 млн гривень.

Зазначається, що військові особи обвинувачуються у недбалому ставленні до військової служби в умовах особливого періоду. У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Читайте також:
Ічня – вже дев’ята.
Історія пожеж на арсеналах України за останні 15 років

Унікальних переглядів: 27
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Розвідка доповість на комітеті Ради про ситуацію на кордоні з Росією, – Безугла

Головне управління розвідки Міністерства оборони України доповість про ситуацію на кордонах із Російською Федерацією на засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse