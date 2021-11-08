Білорусь зупиняє постачання електроенергії до України

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Білоруське державне виробничне об’єднання електроенергетики “Біленерго” повідомило партнерів, що з листопада не постачатиме електрику до України

Про це йдеться в листі “Біленерго” до партнерів, пише видання “Цензор.Нет”.

Документ датований 8 листопада 2021 року. У ньому зазначено, що йдеться про зміну умов співробітництва.

“ДВО “Біленерго” повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії до ОЕС України на підставі раніше укладених рамкових контрактів здійснюватися не будуть. Укладання нових рамкових контрактів також не заплановане”, – сказано в документі.

Документ підписаний генеральним директором “Біленерго” П.Дроздом.

Додамо, що на сьогодні об’єднана енергетична система (ОЕС) України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі. Проте фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише з останньої.

З РФ Україна не має підписаного договору, а Молдова – надто мала енергосистема для балансування української ОЕС.

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