Білорусь зупиняє постачання електроенергії до України

Білоруське державне виробничне об’єднання електроенергетики “Біленерго” повідомило партнерів, що з листопада не постачатиме електрику до України
Про це йдеться в листі “Біленерго” до партнерів, пише видання “Цензор.Нет”.
Документ датований 8 листопада 2021 року. У ньому зазначено, що йдеться про зміну умов співробітництва.
“ДВО “Біленерго” повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електричної енергії до ОЕС України на підставі раніше укладених рамкових контрактів здійснюватися не будуть. Укладання нових рамкових контрактів також не заплановане”, – сказано в документі.
Документ підписаний генеральним директором “Біленерго” П.Дроздом.
Додамо, що на сьогодні об’єднана енергетична система (ОЕС) України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі. Проте фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише з останньої.
З РФ Україна не має підписаного договору, а Молдова – надто мала енергосистема для балансування української ОЕС.
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