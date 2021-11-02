Білорусь почала аварійні поставки електроенергії до України

Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну – поставки здійснюються за запитом української сторони.
Про це в телеграмі повідомило білоруське Міністерство енергетики у вівторок, 2 листопада.
Повідомляється, що поставки почалися о 14:00 за Мінськом (13:00 за Києвом) в рамках договору про надання аварійної допомоги. Білоруська сторона повинна передати в енергосистему України 500 МВт електроенергії.
Примітно, що в цьому випадку про довгострокові комерційні контракти мова не йде. Поставки будуть здійснюватися до 21:00 за Мінськом.
Додамо, що на сьогодні об’єднана енергетична система (ОЕС) України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі. Проте фактично отримати аварійну допомогу Україна може лише з останньої.
З РФ Україна не має підписаного договору, а Молдова – надто мала енергосистема для балансування української ОЕС.
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