Зеленський обговорив із президенткою Молдови Санду запобігання новим енергетичним кризам

Мая Санду і Володимир Зеленський. Архівне фото (ОП)

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президенткою Молдови Маєю Санду можливі напрями подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризовим ситуаціям у сфері енергетики.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента України за підсумками телефонної розмови, що відбулася ввечері 30 жовтня.

“Президент України відзначив готовність нашої держави й надалі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн”, – розповіли в ОП.

“Мая Санду подякувала главі Української держави за вчасну й швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема за постачання Україною газу та електроенергії”, – зазначено в повідомленні.

Глави держав також обмінялися думками з актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема щодо прогресу в реалізації проєкту будівництва мостового переходу через Дністер.

Крім того, Зеленський обговорив з Санду питання взаємодії у сфері європейської інтеграції, відзначивши необхідність забезпечення максимально результативного саміту ініціативи “Східне партнерство”, який відбудеться в грудні 2021 року.

Як відомо, 29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським “Газпромом” щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом. Молдова в листопаді закуповуватиме газ у російського концерну за ціною $450 за тисячу кубометрів, потім ціна падатиме залежно від ціни на газ на біржах.

Раніше, 22 жовтня, уряд Молдови схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики. Росія значно зменшила постачання газу до Молдови, збільшила його ціну, а знижку пропонувала в разі політичних поступок від нового проєвропейського уряду Молдови.

Україна надала Кишиневу в користування 15 млн кубометрів свого газу як екстрену допомогу.

Єврокомісія вже виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання газової кризи.

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