Стеження та прослуховування активіста Виговського: адвокати подали заяву в СБУ

Фото: юридична компанія "Міллер"

Активіст Микола Виговський разом зі своїм адвокатом Масі Найємом подали заяву до Служби безпеки України через стеження за ним.

Про це він заявив під час брифінгу у понеділок, 8 листопада, під стінами СБУ.

У заяві йдеться про факт вчинення кримінальних правопорушень:

за ст. 182 ККУ (порушення недоторканності приватного життя)

ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

У юридичній компанії “Міллер” нагадують, що йдеться про два інциденти, котрі трапилися з Виговським: 12 жовтня 2021 року він знайшов прикріплений до дна свого автомобіля на магніт пристрій, який виявився GPS-трекером. Такі пристрої використовується для відстеження пересування.

Вже 25 жовтня у його авто виявлено ще один пристрій — для прослуховування.

“Законне прослуховування та стеження можуть проводитись тільки в рамках кримінального провадження та є негласними слідчими (розшуковими) діями. Ми вже подали запити до ОГП, СБУ та Національної поліції України, щоб дізнатися, чи проводились щодо нашого клієнта негласні слідчі (розшукові) дії. Але є підстави вважати, що прослуховування та стеження за Миколою Виговським не були санкціоновані. Ймовірно, пристрої були прикріплені невстановленими особами для спостереження за громадським активістом, за його переміщенням та за його розмовами”, – обґрунтовують свою позицію правники.

Юристи нагадали, що протягом 24 годин після подання заяви повинно бути відкрито кримінальне провадження. Якщо його не відкриють, адвокати обіцяють подавати скаргу на бездіяльність до суду і після судового розгляду та отримання відповідної ухвали — вимагатимуть, щоб провадження було зареєстровано.

“Якщо справа не буде належним чином розслідуватися, це буде ознакою того, що це спостереження проводилося самими правоохоронцями. Якщо ж слідство буде ефективним, це сигналізуватиме суспільству, що ставлення держави до громадських активістів суттєво змінилось в бік покращення. Що дуже важливо для демократичної держави”, – резюмували в компанії.

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