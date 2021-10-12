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Київський активіст Виговський знайшов під своїм авто пристрій для відстежування руху

12/10/2021 21:05

Київський громадський діяч і активіст Микола Виговський знайшов у своїй машині невідомий пристрій, схожий на засіб для слідкування.

Відповідне фото він опублікував у ФБ у вівторок, 12 жовтня.

Виговський розповів, що під час руху звернув увагу на незвичний звук з боку днища авто. Він зупинився і знайшов пристрій, прикріплений на магніті.

“Щойно зняв з дна машини ось таку штуку на магніті. Подібне на трекер, але розбирати поки не наважуюсь. Як взагалі діяти в подібних ситуаціях?”, – написав активіст.

Пізніше Виговський повідомив, що розібрав пристрій. Він виявився трекером руху.

“Розібрав дивний пристрій, який знайшов прикріпленим на магніті до свого авто. Це – трекер руху. Маю дві основні гіпотези хто це і за що”, – написав він.

Активіст також поділився двома припущеннями щодо тих, хто міг влаштувати за ним стеження.

“Гіпотеза №1. Основна. Забудовна мафія. Я трохи допомагаю архітектурній спільноті, яка бореться проти законопроєкту 5655… Гіпотеза №2. Ті, кому стало боляче від Маршу за Київ!, який я допомагав організовувати”, – написав Виговський.

Коментарів правоохоронців з приводу цього поки немає. Не відомо також, чи звертався сам Виговський до поліції після виявлення цієї “знахідки”.

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