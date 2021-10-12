Київський активіст Виговський знайшов під своїм авто пристрій для відстежування руху

Київський громадський діяч і активіст Микола Виговський знайшов у своїй машині невідомий пристрій, схожий на засіб для слідкування.
Відповідне фото він опублікував у ФБ у вівторок, 12 жовтня.
Виговський розповів, що під час руху звернув увагу на незвичний звук з боку днища авто. Він зупинився і знайшов пристрій, прикріплений на магніті.
“Щойно зняв з дна машини ось таку штуку на магніті. Подібне на трекер, але розбирати поки не наважуюсь. Як взагалі діяти в подібних ситуаціях?”, – написав активіст.
Пізніше Виговський повідомив, що розібрав пристрій. Він виявився трекером руху.
“Розібрав дивний пристрій, який знайшов прикріпленим на магніті до свого авто. Це – трекер руху. Маю дві основні гіпотези хто це і за що”, – написав він.
Активіст також поділився двома припущеннями щодо тих, хто міг влаштувати за ним стеження.
“Гіпотеза №1. Основна. Забудовна мафія. Я трохи допомагаю архітектурній спільноті, яка бореться проти законопроєкту 5655… Гіпотеза №2. Ті, кому стало боляче від Маршу за Київ!, який я допомагав організовувати”, – написав Виговський.
Коментарів правоохоронців з приводу цього поки немає. Не відомо також, чи звертався сам Виговський до поліції після виявлення цієї “знахідки”.
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