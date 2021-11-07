Білорусь поставила на бойове чергування додатковий зенітний ракетний дивізіон

Білоруська ППО. Ілюстративне фото

Міністерство оборони Білорусі заявило, що в рамках посилення протиповітряної оборони на бойове чергування заступив 6-й зенітний ракетний дивізіон військової частини 30 151.

Про це 6 листопада повідомила державне інформагенство БЕЛТА.

“Ми посилили склад чергових сил ППО наших зенітних ракетних з’єднань та військових частин. Це адекватна відповідь на ту обстановку, яка складається навколо повітряних кордонів”, – заявив командувач ВПС та військ ППО Білорусі генерал-майор Ігор Голуб.

За його словами, збройні сили країни спостерігають “значне збільшення інтенсивності польотів як бойової, так і розвідувальної авіації” біля Білорусі.

“Лише за минулий тиждень зафіксовано понад 60 таких польотів. Ми провели ритуал заступлення на бойове чергування зенітного ракетного дивізіону, перевірили сили та засоби, виконуватимемо завдання з охорони повітряних кордонів та мирного неба над Мінськом”, – сказав він.

Як інформувала “Новинарня“, останніми днями Білорусь влаштувала кілька військових провокацій на кордоні з Польщею, посилюючи міграційний тиск.

Читайте також:

Міноборони Польщі заявило про нові провокації військових на кордоні з Білоруссю