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На фронті поранено українського військового

05/11/2021 17:34

Унаслідок ворожих обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку гібридних російських підрозділів поранено українського військовослужбовця.

Про це у п’ятницю, 5 листопада, повідомили у вечірньому зведенні в штабі ООС.

Зазначається, що з початку доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння:

  • біля Причепилівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм;
  • у напрямку населених пунктів Болотене, Кримське та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.
  • поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний”, – повідомили в штабі.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.

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