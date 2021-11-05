На фронті поранено українського військового

Унаслідок ворожих обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил з боку гібридних російських підрозділів поранено українського військовослужбовця.
Про це у п’ятницю, 5 листопада, повідомили у вечірньому зведенні в штабі ООС.
Зазначається, що з початку доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння:
“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний”, – повідомили в штабі.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.
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