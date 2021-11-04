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Російські окупанти обстріляли з артилерії КПВВ “Золоте”. ФОТО

04/11/2021 19:44

Російсько-окупаційні війська 3 листопада обстріляли з міномета контрольний пункт в’їзду-виїзду “Золоте” у Луганській області.

Про це в четвер, 4 листопада, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

“3 листопада із 18:57 по 19:25 з боку позицій незаконних збройних формувань ОРЛО в районі Золотого-5 було здійснено обстріл КПВВ “Золоте” із застосуванням міномета калібру 82 мм. Унаслідок зазначеного обстрілу були пошкодження фортифікаційні споруди прикриття КПВВ“, – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що “зазначені факти свідчать про повне ігнорування російсько-терористичними збройними формуваннями домовленостей щодо дотримання стійкого та безстрокового перемир’я”.

Для недопущення ескалації напруженості на лінії зіткнення Українська сторона СЦКК повідомила про факти обстрілу Місію ОБСЄ та попросила у найкоротші терміни відреагувати на порушення режиму припинення вогню, дати оцінку таким порушенням та провести моніторингові заходи у вказаному районі.

“Українські підрозділи в районах проведення Операції об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – додав пресцентр ООС.

Фото СЦКК з місця обстрілу:

Нагадаємо, в ранковому зведенні йшлося про обстріл у районі Золотого-3 з мінометів калібру 82 мм.

Читайте репортаж “Новинарні” про КПВВ “Золоте”: Безлюдний острів. Як (не) працюють нові КПВВ на Луганщині та демілітаризована зона поруч

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