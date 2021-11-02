У разі ескалації на фронті ОСи мають готові оборонні і контрнаступальні операції, – Павлюк

Ілюстративне фото. Олександр Павлюк

Командувач Об’єднаними силами генерал-лейтенант Збройних сил України Олександр Павлюк запевнив, що українські війська готові до ймовірної ескалації конфлікту з боку Росії.

Про це Павлюк заявив в інтерв’ю американському журналісту Нолану Пітерсону у рамках “Місії Схід” Українського центру безпеки та співпраці, яке опубліковане у вівторок, 2 листопада.

“Так, ми це чудово розуміємо, чудово бачимо (що може бути ескалація – ред.). Наприклад, брати ситуацію 8 вересня, коли росіяни були близько до кордону, зібрали людей для святкування заходів своїх, відповідних річниць. В цей час почали обстрілювати спочатку свої позиції, а потім позиції наших військ, поставивши гармати за людьми і чекаючи нашу відповідь. Самі розумієте для чого це було створено: для того, щоб потім, показавши цю картинку з іншого боку, спровокувати відповідний конфлікт. Дякуючи професійним діям наших військових, які відслідковують ситуацію, розуміють, і не піддались на цю провокацію”. – сказав Павлюк.

Генерал додав, що ЗСУ чудово розуміють те, “як Росія веде війну”, і готові до ймовірної ескалації.

“Ми готові до ескалації, готові до нового витка бойових дій. Крім стабілізаційної операції, в нас готова оборонна операція, по можливості проведемо і контрнаступальну операцію. Війська до цього готові”, – резюмував командувач ОС.

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