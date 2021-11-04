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Рада призначила міністра стратегічних галузей. Що відомо про Павла Рябікіна

04/11/2021 14:00

Верховна рада України призначила міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Ним став Павло Рябікін.

Відповідне рішення підтримали під час засідання у четвер, 4 листопада, 237 народних депутатів.

“Пріоритетом для мене буде максимальне забезпечення державним замовленням саме вітчизняних виробників незалежно від форми власності. Головне — якісне, сучасне, високотехнологічне озброєння та військова техніка для нашої армії”, – заявив Рябікін під час засідання парламенту.

Він додав, що паралельно потрібно активно залучати до співпраці провідних світових виробників, особливо ті компанії, з якими вже укладено контракти на постачання озброєння та військової техніки, пише “НВ.Бізнес”.

Відомо, що Рябікін працював заступником міністра транспорту та зв’язку України, надзвичайним та повноважним послом України у Данії та обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації.

З 23 березня 2017 року він був генеральним директором міжнародного аеропорту “Бориспіль”. Потім очолив Державну митну службу України.

Нагадаємо, що Верховна Рада 3 листопада звільнила Олега Уруського з посади віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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