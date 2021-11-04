Міністром економіки стала заступниця Єрмака Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Верховна Рада призначила Юлію Свириденко на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки.

Відповідне рішення на пленарному засіданні в четвер, 4 листопада, підтримали 256 народних депутатів.

Напередодні, 3 листопада, Рада звільнила Олексія Любченка з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки.

Юлія Свириденко народилася в Чернігові. Їй 35 років. Вона – магістерка з менеджменту антимонопольної діяльності. Освіту здобула у Київському торговельно-економічному університеті.

Свириденко у вересні 2019 року було призначено на посаду заступниці міністра, а з липня 2020 року – першої заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

У червні-вересні 2020 року Свириденко також була членом наглядової ради НАК “Нафтогаз України”. З березня 2020 по лютий 2021 року входила до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі, до підгрупи з економічних та соціальних питань.

22 грудня 2020 року указом президента її було призначено заступницею керівника офісу президента.

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