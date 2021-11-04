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Мінекономіки програло суд білоруським виробникам авто щодо обмеження імпорту

04/11/2021 14:51

Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу Міністерства економіки та Асоціації українських автовиробників “Укравтопром” у справі щодо санкцій стосовно імпорту низки товарів з Республіки Білорусь.

Про це в четвер, 4 листопада, інформує “Європейська правда” з посиланням на відповідне рішення ВСУ.

22 квітня було опубліковано повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про визнання дій Білорусі дискримінаційними й недружніми щодо українських суб’єктів зовнішньоекономічної торгівлі.

Комісія заявила, що білоруський уряд створив штучні бар’єри щодо імпортованих з України колісних транспортних засобів у вигляді утилізаційного збору та нерівних умов участі у державних закупівлях. Таким чином ускладнився доступ продукції українських підприємств на ринок Білорусі.

Комісія вирішила застосувати захід у відповідь у вигляді спеціального мита на рівні 35% щодо імпорту в Україну автобусів, тролейбусів, вантажних автомобілів, самоскидів, автомобілів спеціального призначення походженням із Білорусі загальною вартістю близько $100 млн на рік.

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Білоруська сторона в особі “Торгового дому “Маз-Україна” оскаржила це рішення, заявивши, що воно порушує положення статей 2 та 19 Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року та ймовірно є результатом розгляду звернення асоціації “Укравтопром”.

В “Укравтопромі” заявили, що запроваджені обмеження цілком обґрунтовані, тому що Білорусь ускладнює доступ до свого ринку для українських виробників.

Наприклад, в разі поставок товару з України в Республіку Білорусь для участі в державних закупівлях підприємства України повинні отримати сертифікат відповідності у відповідних органах країн ЄАЕС.

За даними асоціації, ще одним бар’єром для українських автобусів і вантажівок при поставках до Республіки Білорусь є утилізаційний збір на імпорт колісних транспортних засобів, у тому числі з України. Тоді як білоруські підприємства де-факто не є платниками цього виду податку.

Білоруська сторона подала позов до Окружного адміністративного суду Києва, в якому вказала, що обраний українською стороною спосіб захисту українського виробника не відповідає Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року і що існують дозволені правові інструменти – антидемпінгове або компенсаційне мито.

Суд став на сторону позивача. Пізніше Апеляційний суд відхилив позов Мінекономіки, а тепер українське відомство остаточно програло справу у Верховному Суді.

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