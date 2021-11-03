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У Запоріжжі попрощалися з легендарним 103-річним ветераном Іваном Залужним

03/11/2021 17:45

У Запоріжжі на Алеї захисників попрощалися з капітаном першого рангу – 103-річним Іваном Залужним.

Про це в середу, 3 листопада, передає “Укрінформ”.

“Він дуже хотів дочекатися перемоги. Але, на превеликий жаль, перемога ще не здобута. Він жив перемогою, мріяв про неї і був впевнений, що вона буде обов’язково. Це дуже потужний чоловік. Якби він був трошки молодший, то з нього б вийшов могутній державник. Він – людина зі стрижнем. Він розумів, що треба робити”, – сказав ветеран АТО Михайло Пирог.

Легендарний запорізький ветеран Іван Залужний народився 10 травня 1918 року у селі на Дніпропетровщині.
Пережив Голодомор 1932-1933 років. Після закінчення шести класів здобув професію токаря і влаштувався на роботу на завод ім. Енгельса (нинішній кабельний) у Запоріжжі, де в секретному цеху виробляв деталі до снарядів.
У 1938 році був призваний у 14-й гірсько-стрілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. З початком війни у складі 355-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград. Пройшов не тільки всю війну, а ще й японську кампанію. Дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.

Військові називають Залужного “людиною-епохою”.

“Це дійсно людина-епоха. Він народився у 1918 році – це не просто минуле століття, а початок минулого століття. У 15 років він застав Голодомор, а у 23 роки – брав участь у війні, має безліч нагород. Сьогодні 12 військових тримали його нагороди. Він виховав онука, який поклав життя за незалежну Україну. Це втрата не лише нашої області, а всієї України. Таких людей мало”, – наголосив заступник військового комісара з питань морально-психологічного забезпечення підполковник Андрій Якунін.

У похоронній церемонії взяли участь військові Нацгвардії (військова частина 3033), в якій служив онук – Іван Гутник-Залужний. Він загинув влітку 2014 року на Донбасі.

Ветеран Другої світової активно підтримував місцевих учасників бойових дій на сході.

У 2015 році він став символом відзначення Дня перемоги та нововведеного Дня пам’яті та примирення. Соціальний ролик, де морський піхотинець часів Другої світової розповідає про свого онука, загиблого в АТО, набув неабикого резонансу.

Разом зі стрільцем УПА Степаном Петрашем у 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті.

У червні 2018 року Іван Залужний був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня, цю нагороду йому вручили за особисту мужність та самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.

Поховали ветерана на Осипенківському кладовищі.

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