В авіакатастрофі біля Іркутська загинули двоє громадян України

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У середу, 3 листопада, в авіакатастрофі біля російського Іркутська загинули двоє громадян України. Всього на борту Ан-12 було семеро осіб.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у твіттері.

“За попередньою інформацією, в складі екіпажу Ан-12, який розбився біля Іркутська, були двоє українців. Консульство в Новосибірську встановило зв’язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи”, – зазначив дипломат.

Він нагадав телефон “гарячої лінії” консульства для родичів +79133791293.

За даними Міністерства транспорту та комунікацій Республіки Білорусь на борту Ан-12 було семеро людей – двоє громадянин Російської Федерації, двоє – України та троє – Республіки Білорусь.

Наголошується, що екіпаж був досвідчений.

Командир мав загальний наліт понад 12 тисяч годин, зокрема на типі Ан-12 – більше ніж сім тисяч, на борту повітряного судна вантажу не було.

“Наразі Міждержавний авіаційний комітет створює комісію з розслідування авіаційної події, до складу якої ввійдуть представники Департаменту з авіації. Департамент з авіації ухвалив рішення про призупинення комерційної експлуатації літаків АН-12 до отримання результатів розслідування”, – зазначили у відомстві.

Як інформувала “Новинарня“, 3 листопада о 14:50 білоруський літак АН-12 зник із радарів біля російського Іркутська.

Згодом Сибірський авіаційний рятувальний центр повідомив, що судно впало в районі села Пивовариха. Катастрофа трапилася під час заходження літака на друге коло біля аеропорту в складних метеорологічних умовах. Судно належало авіакомпанії “Гродно”.

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