У Сибіру розбився білоруський літак Ан-12. ВІДЕО

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Біля російського Іркутська впав вантажний літак Ан-12 білоруської авіакомпанії “Гродно”.

Про це в середу, 3 листопада, інформує ТАСС із посиланням на Сибірський авіаційний рятувальний центр.

“Літак Ан-12 розбився під Іркутськом, місце його аварії виявлено”, – йдеться у повідомленні.

Вантажний Ан-12, що летів з Якутська до Іркутська, впав у районі села Пивовариха, що за 4 кілометри від місцевого аеропорту.

Кількість людей на борту уточнюється. Літак належав білоруській авіакомпанії “Гродно”.

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливу наявність громадян України на борту цього літака.

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